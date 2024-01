Voormalig Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooy (80) overleden

De Rooy bouwde in latere jaren bijzondere vrachtwagens voor de woestijnrally. Zo maakte hij in 1984 van twee trucks één exemplaar, maar wel met twee motoren en twee cabines: de dubbelkop. In 1986 introduceerde hij de Turbo Twin ll: een vrachtwagen met twee motoren die samen ruim duizend pk leverden. In 1987 werd hij daarmee winnaar van het vrachtwagenklassement met een voorsprong van veertien uur op de nummer twee.

De transportondernemer deed als tiener mee aan motorcrosswedstrijden en begon in 1969 met rallycrossen. De Rooy wist meerdere Nederlandse titels en internationale podiumplekken te behalen, tot hij in 1982 de overstap maakte naar vrachtwagens.

Hij deed dertien keer mee aan de rally, boekte meerdere etappezeges en stond ook in 1982 en 1983 (derde) en in 1985 (tweede) op het podium in Dakar. Zijn zoon Gerard de Rooy schreef de rally in 2017 op zijn naam.

Vrachtwagencoureur De Rooy won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde woestijnrally, die in 1979 voor het eerst werd verreden.

Voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooy is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant .

Tragisch ongeluk

Jan de Rooy kreeg in 1988 de vrije hand van DAF voor een overwinning in het algemeen klassement. Het resultaat was de 1200 pk sterke X1. De Rooy zette ook een tweede vrachtwagen in, maar die sloeg over de kop. Het ongeluk kostte het leven van Kees van Loevezijn en coureur Theo van de Rijt raakte gewond. DAF trok zich terug uit de rally en Jan de Rooy zou zich jarenlang niet meer laten zien in Parijs-Dakar. Omroep Brabant maakte in 2014 een documentaire over de rampzalige rit.

Zijn zoon Gerard (Dakar-winnaar in 2012 en 2016) wist hem over te halen om toch weer mee te doen vanaf 2002. In 2009 stopte Jan de Rooy definitief met de Dakar. Hij vond het volgens Omroep Brabant onethisch tegenover zijn werknemers om er zo'n dure hobby op na te houden tijdens de economische crisis. Ook was hij het niet eens met de verplaatsing van de rally van Afrika naar Zuid-Amerika.