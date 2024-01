'Musks hersenimplantaat is heel gewaagde sprong in het duister'

Mogen commerciële bedrijven zomaar chips plaatsen in hoofden van mensen? Neurowetenschappers pleiten voor een maatschappelijk debat over die vraag na het nieuws dat het bedrijf van Elon Musk een geslaagde proef heeft gedaan met een hersenimplantaat bij een mens. Chips plaatsen in mensenhoofden gebeurt al langer om medische redenen. Zo slaagden wetenschappers erin verlamde mensen via implantaten te laten communiceren. Maar commerciële bedrijven gaan steeds vaker met de techniek aan de haal. Zo ook Musks bedrijf Neuralink. Dus pleit neurowetenschapper Pim Haselager van de Radboud Universiteit voor regulering. Want er is een kans dat "cowboys zoals Elon Musk" er foute dingen mee doen. "Het gaat wel over het brein."

We kunnen steeds beter duiden wat je wil, denkt, hoopt en verlangt. Pim Haseleger

Het is niet helemaal duidelijk wat Neuralink van plan is met de techniek. Blijft het bij onschuldige experimenten, zoals een aap die een pingpongbatje met zijn hersenen bestuurt? Of wil hij echt iets goeds doen zoals verlamde mensen weer laten lopen, depressies genezen of blinden hun zicht teruggeven? Brain reading Misschien wel het meest negatieve scenario is dat de schatrijke ondernemer uit is op brain reading. Oftewel: gedachten lezen met als doel ons gedrag te voorspellen. En als we nog een stap verder gaan: ons gedrag te sturen. "Gedachten raden kan heel nuttig zijn", zegt Haselager. "Bijvoorbeeld als je wil communiceren met iemand die verlamd is." Maar als 'gezonde' mensen chips in hun hoofd krijgen, komt de mentale privacy in het geding, vreest hij. De Britse schrijver George Orwell schreef ooit dat het enige dat je nog echt geheim kan houden zich bevindt aan de binnenkant van je schedel. Maar zelfs dat is volgens Haselager nu twijfelachtig. "We kunnen steeds beter duiden wat je wil, denkt, hoopt en verlangt." Mochten hersenchips in een verre toekomst gangbaar worden, dan hebben bedrijven veel baat bij die info. "Ze kunnen dan hersenprocessen bekijken om gedrag te voorspellen." Brein besturen Mogelijk gaat het zelfs nog verder: er zijn al experimenten waarbij de techneuten achter de chips het brein kunnen besturen. Dat gebeurt nog niet bij mensen, maar wel bij ratten. Neurowetenschapper Lennart Verhagen van de Radboud Universiteit vertelt wat het bedrijf van Musk precies heeft gedaan:

Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft een chip geplaatst in het hoofd van een mens. Het bedrijf hoopt met technologie dat onder meer verlamde mensen kunnen praten met computers. Uniek is het niet, maar wel belangrijk, zeggen neurowetenschappers. - NOS

Moet de overheid verbieden dat ondernemers zoals Musk hersenimplantaten maken? Nee, zegt Pim Haselager, niet volledig. "Bedrijven moeten kunnen ontwikkelen en onderzoek doen. Maar aan de andere kant moeten we mensen wel beschermen. We lopen achter in het maatschappelijke debat daarover."

Het is allemaal een beetje geheimzinnig. Nick Ramsey

Amerikaanse media zijn lyrisch over de mijlpaal van Musk. Maar bij het UMC Utrecht zijn ze er een stuk minder van onder de indruk. Daar slaagde neurowetenschapper Nick Ramsey er in 2015 in als eerste ter wereld een chip aan te brengen in mensenhersens. In de jaren daarna herhaalde hij dat meerdere keren. Toch is de chip die Musk nu gebruikt een stuk geavanceerder. Ramsey is sceptisch over Musk. "Ik denk niet dat hij geïnteresseerd is in het helpen van verlamde mensen." Wat wil hij er dan wel mee? "Het is allemaal een beetje geheimzinnig. Een heel grote en gewaagde sprong in het duister." Eén chip plaatsen is leuk, maar Neuralink heeft heel veel geld nodig om de techniek uit te breiden en verder te ontwikkelen. Zelfs voor de rijkste man op aarde kost het een flinke duit, zegt Ramsey. Bovendien vraagt hij zich af hoeveel gezonde mensen vrijwillig een chip in hun hersenen laten plaatsen. "Ik denk dat mensen toch wel terughoudend zijn."