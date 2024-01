Geen Duitse stemmen voor 'Friesenjung' Joost Klein in halve finale songfestival

Joost Klein zal Nederland vertegenwoordigen in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. Dat werd vanavond bekend bij de loting in de Zweedse stad Malmö. Door deze loting kunnen kijkers in Duitsland niet op Klein stemmen voor een plekje in de finale, terwijl hij juist in dat land een enorme hit scoorde met het nummer Friesenjung. Het Duitse publiek mag alleen stemmen in de eerste halve finale.

De Friese artiest zal op donderdagavond 9 mei het podium in Malmö betreden, net als artiesten uit vijftien andere landen, waaronder België, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Estland. Alleen kijkers uit die landen mogen die avond hun stem uitbrengen. Daarbij kunnen ze niet stemmen op de kandidaat uit hun eigen land.

De rapper uit Britsum zal optreden in het tweede deel van de show, zo werd vanavond eveneens bekend. Dat is gunstig: hoe later de artiest optreedt, hoe beter de act over het algemeen blijft hangen bij kijkers. Overigens is nog niet bekend wanneer Nederland precies aan de beurt is: dat wordt op een later moment bepaald.

België en Oostenrijk

Gelukkig voor de artiest en voormalig youtuber is hij ook behoorlijk populair in België, Oostenrijk en Zwitserland. Inwoners van die landen mogen op donderdag 9 mei wél op Nederland stemmen.

Omrop Fryslân constateert dat Klein dankzij de loting ook gekoppeld is aan landen die vaak (veel) punten geven aan de Nederlandse inzending, zoals Denemarken en Estland.

Het nummer Friesenjung, samen met Ski Aggu en Otto Waalkes, stond wekenlang op nummer 1 in Duitsland en Oostenrijk: