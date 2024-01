Avondspits in België en Frankrijk gehinderd door boerenacties

In delen van België en Frankrijk wordt het verkeer nog altijd lamgelegd door protesterende boeren. De boeren, die vooral demonstreren tegen de volgens hen te strenge Europese milieuregels, rukken verder op naar Brussel en Parijs.

In België zorgden protesterende boeren voor problemen in de avondspits in verschillende delen van het land. Vooral rond Halle, ten zuiden van Brussel, is veel overlast voor het verkeer. Boeren bezetten de ring bij Halle in beide richtingen.

Op de E40 in Bertem is de verwachting dat ongeveer 200 tractoren richting Brussel gaan rijden. Daarnaast is er hinder in en rond de haven van Zeebrugge door blokkades en ook op de A11 tussen Knokke en Brugge loopt het verkeer vast door boerenacties.

Op de Antwerpse ring is er nog altijd hinder van de blokkade van vanochtend. In de omgeving van het Sportpaleis, in de richting van Gent, is de linkerrijstrook afgesloten door schade aan het wegdek. Die schade is veroorzaakt door brandstichting door demonstranten vanochtend.

De acties vonden gedurende de dag op verschillende plekken in België en Frankrijk plaats: