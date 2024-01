Klaver en Visser lopen limiet en plaatsen zich voor WK indoor Glasgow

Lieke Klaver en Nadine Visser hebben bij indoorwedstrijden in het Tsjechische Ostrava aan de limiet voldaan voor de WK indoor in Glasgow, die van 1 tot en met 3 maart worden gehouden.

Klaver won de 400 meter in Tsjechië met een tijd van 50,54 seconden en was daarmee 1,19 seconde sneller dan de eis voor Glasgow. "Ik ben hier heel gelukkig mee", aldus de atlete, die zich in Zuid-Afrika voorbereidde op het nieuwe seizoen. "Ik moet alles nog even analyseren, maar dit was volgens mij heel goed."

Vorig jaar pakte Klaver zilver op de EK indoor en was ze onderdeel van de gouden estafetteploeg op de 4x400 meter op de WK outdoor in Boedapest.

Ook Visser snel genoeg

Op de 60 meter horden eindigde Visser als tweede in 7,93 seconden en daarmee dook ze met negen honderdsten onder de limiet. De Poolse Pia Skrzyszowska was één honderdste sneller en was daarmee de winnares in Ostrava. Visser pakte in 2019 en 2021 goud op de EK indoor, op de WK in 2018 won ze de bronzen medaille.

Joris van Gool heeft zich nog niet weten te plaatsen voor de WK. Hij werd zesde in zijn serie over 60 meter, en zat ruim twee tienden boven de limiet.

Femke Bol, die vorig jaar wereldkampioen werd op de 400 meter horden, opent haar indoorseizoen komende zaterdag bij het atletiekgala in het Franse Metz.