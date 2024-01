Noppert verliest basisplaats bij Heerenveen, ruim jaar na kwartfinale WK

Andries Noppert stond 417 dagen geleden nog met het Nederlands elftal oog in oog met Lionel Messi op het WK voetbal in Qatar, maar dinsdag is de Fries door zijn trainer Kees van Wonderen gedegradeerd tot tweede keeper van sc Heerenveen. Dat gebeurt nadat hij zondag in de fout is gegaan tegen AZ, zo meldt Omrop Fryslân.

"Gisteren is met alle betrokkenen gesproken en kenbaar gemaakt dat Mickey van der Hart de voorkeur krijgt vanaf heden. Teleurstelling, maar ook begrip waren de reacties", aldus de coach van sc Heerenveen.

Voor Noppert is het een dramatisch seizoen. Afgelopen weekend schoot hij bij een 2-1 voorsprong de bal tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz op en via de verdediger ging de bal in het doel. Twee weken geleden werd de doelman verrast door een polletje in het veld, waardoor PEC Zwolle kon scoren.

'Alles zit tegen op dit moment'

Zondag reageerde Noppert uiterst teleurgesteld over zijn nieuwe tegenvallende optreden: "Ik ben hier doodziek van. Het moet beter, dat weet ik van mezelf. Vorig jaar heb ik heel veel geluk gehad, maar op dit moment zit alles tegen."