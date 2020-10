Dumoulin ook in Vuelta snel op tweede plan: 'Is heel duidelijk geworden'

"Zo gingen we de ronde ook in, kijken wie de sterkste was. Dat is vandaag heel duidelijk geworden", zei de 29-jarige Nederlander. "M'n best doen hier en dan zien we wel, met die mindset ging ik van start. Vandaag was het in ieder geval niet goed genoeg."

In de afgelopen Tour de France ging Jumbo-Visma op eenzelfde manier van start. Vooraf was nog niet bekend wie de absolute kopman zou zijn, maar net als in de Vuelta werd ook in Frankrijk vrij snel duidelijk dat Roglic beter was dan Dumoulin.

Dumoulin offerde zich in de Ronde van Frankrijk op om te knechten voor Roglic en eindigde als zevende in het algemeen klassement op bijna acht minuten van winnaar Tadej Pogacar. Roglic verloor op de voorlaatste dag het geel in de klimtijdrit.

'Fantastisch begin'

In de Vuelta is Pogacar niet van de partij en geldt Roglic als grote favoriet voor de eindzege. Hij heeft na de eerste dag vijf seconden voorsprong op nummer twee Richard Carapaz en zeven seconden op Dan Martin.

"Dit is een fantastisch begin", aldus Roglic, die vorig jaar de Vuelta op zijn naam schreef. "Ik ga deze leiderstrui opnieuw met veel trots dragen. Ik ga in ieder geval van deze Vuelta genieten. Dag voor dag, dat moeten we dit seizoen zeker doen."