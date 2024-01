Wereldkampioen Van Opzeeland beleeft droomstart bij WK windfoilen, domper Badloe

Regerend wereldkampioen Luuc van Opzeeland is uitstekend begonnen aan de WK in de nieuwe olympische iQFoil-klasse op Lanzarote. De 24-jarige Nederlander won alle vier zijn slalomraces van dinsdag en gaat derhalve aan de leiding. Kiran Badloe, de laatste olympisch kampioen in het oude windsurfen, kende een belabberde start en is pas 23ste. Van Opzeeland en Badloe strijden om één ticket voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

Veel verschillende races Bij het WK IQfoil wordt gevaren in drie verschillende wedstrijdformats: slalom, marathon en de olympische race. Nadat de eerste dag van de WK in het water was gevallen, stond er dinsdag wel voldoende wind rond de Canarische Eilanden om vier slalomraces af te werken. Vanwege het grote deelnemersveld zijn de zeilers sowieso in twee groepen opgedeeld (geel en blauw), Bij de slalom werden die groepen ook nog in drie races verdeeld, waardoor Van Opzeeland - die vorig jaar in Den Haag wereldkampioen werd en afgelopen december ook al de beste was bij een wedstrijd in Lanzarote - de leiding na de eerste dag nog moet delen met de Duitser Sebastian Kördel en de Nieuw-Zeelander Joshua Armit.

Kiran Badloe - Foto: ANP

Kördel en Armit wonnen drie van hun vier slalomraces en omdat elke zeiler aan het einde van de week de drie slechtste resultaten mag schrappen, staan zij op gelijke hoogte met Van Opzeeland. Badloe worstelt Kiran Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse, beleefde juist een beroerde eerste dag. Na twee derde plaatsen eindigde Badloe in zijn derde race pas als 17de. Zijn vierde race was al voorbij voor die goed en wel begonnen was. Badloe maakte een valse start en werd gediskwalificeerd, waardoor hij nu al 23 punten achter zijn naam kreeg. "De slalom is een wat kortere race, het duurt slechts drie minuten", vertelde Badloe eerder deze week over de moeilijke timing bij de start van de slalom. "Dat geeft heel weinig mogelijkheden om mensen in te halen. De start is daarom des te meer van belang."

Luuc van Opzeeland en Kiran Badloe strijden komende week op het WK in Lanzarote om een ticket voor de Olympische Spelen. Van Opzeeland heeft op dit moment de beste papieren. - NOS

"We komen haaks op de startlijn aanvaren en moeten precies op het toetersignaal onze denkbeeldige startlijn passeren op onze maximale snelheid. Dat is gewoon heel erg puzzelen." Ook Huig Jan Tak kreeg een BDF (Black Flag Disqualification) op zijn conto en staat na de eerste dag 25ste, twee plekken achter Badloe.

Wie mag naar de Spelen? Er is maar één olympisch ticket beschikbaar voor de foilers. Er zijn drie kwalificatiemomenten, die worden even zwaar gewogen. De foiler met de meeste punten na deze drie kwalificatiemomenten mag voor Nederland naar de Spelen. Het WK in Scheveningen was het eerste van drie kwalificatiemomenten op weg naar Parijs. Het WK dat deze week op Lanzarote wordt gehouden is het tweede en de wereldbeker voor de kust van Mallorca in april geldt als derde en laatste gelegenheid.