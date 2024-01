'Skeleton, rodelen en bobslee toch wel in Italië tijdens Winterspelen 2026'

Eerst waren ze er in Italië zeker van: bobsleeën, rodelen en skeleton zouden tijdens de Olympische Spelen in Milaan van 2026 niet in het land zelf plaatsvinden, maar in een ander land. Maar nu wil de Italiaanse regering dat deze sporten toch in Italië worden gehouden.

De vice-premier, Antonio Tajani, liet weten op X: "Het is niet acceptabel dat de races buiten Italië plaatsvinden. De keuze wordt Cortina of Cesana, we zullen er alles aan doen om dat doel te bereiken."

Op beide locaties ligt al een baan. De Italianen wilden aanvankelijk in Corina d'Ampezzo, op de inmiddels gesloten honderd jaar jaar oude Eugenio Monti-baan een nieuw ijskanaal bouwen. Maar door de hoge kosten leek dat geen optie.

IOC wil geen nieuwbouw

Dinsdag gaf het organisatiecomité echter alsnog groen licht voor een nieuwe bobslee- en rodelbaan. De kosten zullen ongeveer 80 miljoen euro bedragen. Er wordt ook rekening gehouden met een plan B gezien het korte tijdsbestek waarin de baan zou moeten worden gebouwd.

Het Internationaal Olympisch Comité wil, wegens duurzaamheid, liever geen nieuw gebouwde baan. Het IOC wil de races liever op een bestaande baan buiten het gastland houden. Dat zou dan voor het eerst zijn in de honderdjarige geschiedenis van de Olympische Winterspelen.

Tijdelijke schaatsbaan

Eerder werd al besloten dat de wedstrijden van het langebaanschaatsen niet op de buitenbaan in Baselga di Pinè kunnen worden gehouden. Volgens de richtlijnen moet de baan overdekt zijn. Ook de kosten daarvoor waren te hoog. Daarom zullen de schaatsers hun wedstrijden rijden in een tijdelijke ijsbaan in een grote congreshal in Milaan.

Italië was twee keer eerder de plaats van handeling van de Winterspelen. In 1956 organiseerde Cortina d'Ampezzo het evenement alleen en in 2006 was Turijn gastheer.