Nederlandse gepakt in Colombia om drugshandel, ook arrestaties in Nederland

De politie in Colombia heeft gisteren een Nederlands-Colombiaanse vrouw aangehouden, die in verband wordt gebracht met een internationaal drugsnetwerk. Ook in Nederland werden vijf mensen aangehouden, meldt de politie. Daarbij werden onder meer drugs en zware wapens gevonden. De politie deed de aanhoudingen in samenwerking met Colombia en Spanje.

Rechercheurs kregen informatie over de verdachten nadat ze versleutelde berichten hadden gekraakt. Daardoor kwamen ze de vrouw van 47 op het spoor met de Nederlandse en Colombiaanse nationaliteit. Zij zou zich veelvuldig hebben beziggehouden met het handelen in drugs in Zuid-Amerika. De politie vermoedt dat ze direct betrokken was bij de invoer van een partij van 230 kilo cocaïne, die in Spanje werd onderschept.

In het criminele milieu wordt ze volgens de politie omschreven als grote speler. In 2017 werd ze veroordeeld voor het voorbereiden van drugssmokkel.

Huiszoekingen

De verdachten in Nederland zijn aangehouden in Amsterdam, Zoetermeer, Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk. Ook werden 29 woningen door heel het land doorzocht. In een woning in Rotterdam-Zuid trof de politie een raketwerper aan, die klaar was voor gebruik.

Ook werden meer dan 25 vuurwapens met bijbehorende munitie gevonden, kilo's coke en meer dan 400.000 euro in contanten.

De politie heeft Colombia gevraagd om uitlevering van de vrouw. De vijf mannen die in Nederland zijn opgepakt, worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.