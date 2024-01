Duurt nog 'geruime tijd' voordat politie pand Rotterdam kan ingaan

Het gaat nog "geruime tijd" duren voordat agenten het gebouw in Rotterdam kunnen betreden waar gisteravond een explosie plaatsvond, zegt een politiewoordvoerder. De explosie werd gevolgd door een grote brand en drie mensen worden nog vermist. Wanneer agenten dan wel kunnen gaan zoeken is niet bekend, zegt de woordvoerder. "Maar sowieso niet vandaag." Een bouwdeskundige heeft vastgesteld dat het door instortingsgevaar te gevaarlijk is om het gebouw in te gaan.



Bij daglicht is goed te zien hoe enorm de schade is:

De schade na de explosie maandagavond in Rottedam is groot. Bij daglicht is dit goed te zien. De politie kan vanwege instortingsgevaar nog altijd niet naar binnen in het verwoeste appartementencomplex. Drie mensen worden nog vermist. - NOS

Aan het einde van de middag konden er wel politiehonden het gebouw in. Die sloegen aan op drie plekken, zag een NOS-verslaggever. Gisteravond is er met een drone binnengekeken. De explosie vond plaats in een garage van het flatgebouw. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel is het duidelijk dat het om een gasbrand gaat. De brand heeft een grote ravage achtergelaten. Twee mensen raakten gewond. 'Ik kon hem niet redden' Bij buurtbewoners heerst vooral verdriet en ongeloof. "Het plafond was al naar beneden gekomen en ik zag een man over het puin klimmen. Die heb ik eruit getrokken", vertelt een man die schuin tegenover de garages woont. Hij probeerde een andere man, die in de vlammenzee stond, tevergeefs te redden. "Hij schreeuwde het uit, echt van de pijn. Verschrikkelijk om te zien. De vlammenzee werd erger en erger, het werd te gevaarlijk. Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik kon hem niet redden." Op sociale media zijn videobeelden geplaatst van een man die zwaargewond uit het brandende puin komt lopen:

