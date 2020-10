Drents horecapersoneel aan de slag in de zorg, initiatief landelijk opgepikt

"Hier doen we de triage, zorgen we dat de mondkapjes op zijn en de handen ontsmet." Angelique Oldewening stond nog niet zolang geleden achter de tap in een zalencentrum, nu heeft ze haar eerste dag in een woonzorgcentrum in Hoogeveen. Ze is een van de veertig horecamedewerkers die inmiddels in het rooster staan bij NNCZ, een coöperatie van zorgorganisaties in Drenthe en Groningen.

Het idee kwam van Roeli Mossel, bestuurder bij NNCZ. "Ik lag 's nachts na te denken over hoelang de coronasituatie nog zou duren", vertelt ze. "En met wat voor werkzaamheden we onze medewerkers kunnen ontlasten."

Met taken zoals koffie schenken of formulieren invullen is het zorgpersoneel al geholpen, dacht Mossel. En dus nam ze contact op met gemeenten en ondernemersclubs. "Toen we in een oproep om horecapersoneel vroegen, hadden we binnen een half uur al de eerste bedrijven aan de lijn."

Win-win

Oldewening draagt graag een steentje bij: "Voor de horeca is het een heel goede oplossing. Niemand gaat vrijwillig thuiszitten. En als ik mij op deze manier nuttig kan maken, help ik er de zorg mee en ons eigen bedrijf."

De horecamedewerkers hoeven namelijk niet vrijwillig aan de slag. NNCZ kan er samen met de werkgever een overeenkomst maken, waardoor ze betaald kunnen worden. Mossel: "Zo hebben we een win-winsituatie."

Inmiddels zijn bij NNCZ de eerste veertig horecamedewerkers aan de slag. Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties, sloeg afgelopen weekend al alarm over de druk op de verpleeghuiszorg. De vereniging wil het Drentse initiatief daarom landelijk gaan uitvoeren.