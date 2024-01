Parlement Spanje stemt over omstreden amnestiewet voor Catalanen

Vanavond wordt door het Spaanse parlement gestemd over de nieuwe amnestiewet voor de Catalaanse separatisten.

De twee Catalaanse partijen Junts per Catalunya van Carles Puigdemont en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hebben vooralsnog de regering gesteund omdat hun zo'n wet is beloofd. In november kon de socialistische premier Sánchez daarom een nieuwe ambtstermijn krijgen.

In Spanje moest een nieuwe regering worden gevormd na de verkiezingen van afgelopen zomer, die door Sánchez werden verloren. De rechts-conservatieve Partido Popular kwam als winnaar uit de bus, maar het lukte die partij niet om een coalitie te smeden. Daardoor kwam de bal toch bij Sánchez te liggen.

Bang voor nieuwe strijd

Hij moest aankloppen bij Junts en ERC om voldoende zetels te krijgen. Dat lukte, maar nu moet hij zijn 'schuld' inlossen. Met de amnestiewet gaan Catalaanse separatisten vrijuit.

De overeengekomen amnestie geldt voor ongeveer 400 mensen die de wet hebben overtreden in de strijd voor onafhankelijkheid. Als iemand iets heeft gedaan wat indruist tegen de mensenrechten of als het gaat om moord of marteling dan komt die persoon niet voor amnestie in aanmerking.

Premier Sánchez heeft de wet verdedigd door te zeggen dat amnestie de spanningen in Catalonië helpt bezweren. Maar een groot deel van het land is tegen de wet. Tegenstanders zijn bang dat als de separatisten amnestie krijgen, ze uiteindelijk weer zullen strijden voor een onafhankelijk Catalonië.

Demonstraties

Ook wordt Sánchez verweten dat hij koste wat het kost wilde blijven regeren, en daarom een overeenkomst heeft gesloten met de Catalanen.

Het aannemen van de wet ligt dus nog enorm gevoelig. Meermaals zijn grote groepen mensen de straat op gegaan om ertegen te demonstreren. In november demonstreerden 170.000 mensen in Madrid en afgelopen weekend organiseerde de Partido Popular nog een demonstratie waar zeker 45.000 mensen op af kwamen.

Beelden van de demonstratie in november: