Kamer wil Lelystad Airport niet meer open voor commerciële luchtvaart

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport niet meer opengaat voor commerciële luchtvaart. Een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren kreeg vanmiddag een meerderheid. GroenLinks-PvdA, NSC, D66, BBB, CDA, SP, ChristenUnie en Volt steunden de motie met daarin de oproep aan het kabinet met een plan te komen om Lelystad Airport niet meer te openen voor commerciële vluchten.

Partijen vinden onder meer vanwege het klimaat, de volksgezondheid en de schaarse zogeheten stikstofruimte het niet meer verantwoord op die locatie burgerluchtvaart te starten.

PvdD-Kamerlid Teunissen spreekt van een "geweldige stap" vooruit voor klimaat en volksgezondheid.

Alleen VVD en PVV uitgesproken voorstander

Het plan, ooit bedoeld om vluchten van het drukke Schiphol over te brengen naar Lelystad, kreeg de afgelopen jaren al steeds minder politieke steun. In veel verkiezingsprogramma's stond dat de luchthaven niet open kan gaan voor passagiersvluchten. Alleen VVD en PVV waren in hun programma's uitgesproken voorstander van het openen van het vliegveld.

PVV-Kamerlid Boutkan spreekt van een "zwarte dag" voor omwonenden, reizigers en de regio. Hij heeft het over enorme geldverspilling omdat er miljoenen overheidsgeld in de opening zijn gestoken. Hij verwijt de Kamermeerderheid die nu voor dit voorstel stemt "korte termijn oogjes' te hebben en houdt hoop op een andere oplossing.

Ook NSC en BBB willen Lelystad niet meer open

Twee partijen die nu aan het formeren zijn wel voor de opening van het vliegveld: PVV en VVD. Maar de andere twee partijen die formeren, NSC en BBB, hebben wel voor de motie van de Partij voor de Dieren gestemd. Christine Teunissen erkent dat het tijdens de formatie een beetje "bestuurlijk niemandsland is" maar wijst erop dat het voorstel nu is aangenomen door een Kamer die "wel missionair" is.

Volgens de gemeente en ondernemers in de buurt heeft het niet opengaan economische gevolgen. Er is de afgelopen jaren ruim 200 miljoen euro gestoken in het klaarmaken van Lelystad Airport voor commerciële luchtvaart.

De motie van de Partij voor de Dieren roept het kabinet ook op in overleg met lokale autoriteiten en inwoners alternatieve plannen te ontwikkelen voor "een maatschappelijke investering" in de regio.