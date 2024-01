Taakstraffen voor geweld bij blokkade protest tegen Zwarte Piet in Staphorst

Drie mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen van 180 uur voor hun rol bij de rellen voorafgaand aan de sinterklaasintocht in Staphorst in 2022. De rechter oordeelt dat er sprake was van geweld en het bewust tegenhouden van een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

Die actiegroep wilde op 19 november in het Overijsselse dorp demonstreren omdat er zwarte pieten meeliepen met de intocht. Voorafgaand aan de intocht hadden tientallen mensen zich bij de afrit van de A28 verzameld om daar de betogers tegen te houden. Enkele auto's met daarin activisten en waarnemers van Amnesty International werden door de menigte belaagd en bekogeld met eieren. Ook waren er kraaienpoten op de weg gegooid.

Het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk om vier van de betrokkenen te vervolgen: drie mannen (van 21, 24 en 27 jaar) uit Staphorst en een man uit Twenterand. De zaak van die laatste verdachte wordt begin april behandeld. Twee van de drie mannen die vandaag terechtstonden, waren op 19 november zwart geschminkt en verkleed als Zwarte Piet.

Ze hebben volgens de rechter op auto's geslagen en hield een van hen een brandende fakkel bij de opening van het raam van een van de auto's. "Het is in een opwelling gebeurd. Ik heb me laten opnaaien en ben met de groep meegelopen", citeert RTV Oost de man met de fakkel in de rechtbank.

"Het is wel wat uit de hand gelopen, dat geef ik toe", zei de 27-jarige verdachte twee weken geleden tegen de rechter.

Schadevergoeding

Het OM wilde dat de mannen ook allemaal twee weken de cel ingingen, maar de rechter ging daar niet in mee. Wel moeten de mannen een schadevergoeding van ruim 2300 euro betalen aan de eigenaar van een beschadigde auto.

Vanwege de rellen besloot Staphorst om in 2023 helemaal geen sinterklaasintocht te organiseren.