Appartementen gesloopt na brand parkeergarage Den Bosch

Ongeveer een derde van de 22 woningen die onbewoonbaar werden verklaard na de brand in een parkeergarage in Den Bosch twee weken geleden, moet worden gesloopt. Dat bevestigen bewoners aan Omroep Brabant.

Op 17 januari brak 's ochtends brand uit in de parkeergarage van een wooncomplex in een buitenwijk van Den Bosch. Alle 86 appartementen werden ontruimd.

Automobilist overleden

De brand ontstond nadat een automobilist in de parkeergarage onwel was geworden en met de auto tegen een muur reed. Vandaag werd duidelijk dat het om een bewoner ging en dat de persoon is overleden, schrijft de regionale omroep.

De meeste bewoners konden kort na de brand terug naar hun huis. Bewoners van 22 onbewoonbare appartementen verblijven nog altijd bij familie, vrienden of op een vakantiepark.

De woningen worden afgebroken en herbouwd. Het gaat volgens de voorzitter van de vereniging van eigenaren zeker anderhalf jaar duren voordat deze bewoners kunnen terugkeren.

Een ander deel van de 22 appartementen kan sneller worden hersteld met een nieuwe betonvloer. De overige bewoners moeten nader onderzoek afwachten en weten überhaupt nog niet of hun woning hersteld kan worden.