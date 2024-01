Fietsfabrikant Accell (Batavus, Sparta) schrapt tot 150 banen in Nederland

Fietsfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus en Sparta, gaat reorganiseren. Daardoor worden er 100 tot 150 banen geschrapt. In totaal werken er 670 mensen bij het Heerenveens bedrijf verspreid over twee vestigingen. Het bedrijf voegt die samen en verplaatst een deel van de productie naar het buitenland.

Accell heeft fabrieken in Hongarije en Turkije waar de grootschalige productie van fietsen zal gebeuren. "Helaas kan de verplaatsing van productie niet plaatsvinden zonder dat bepaalde functies komen te vervallen", zegt de directeur Tjeerd Jegen.

In Heerenveen worden nog wel alle merken geproduceerd, maar dat gebeurt op kleinere schaal. Ook zal de fabriek in Heerenveen zich richten op het produceren van speciale merken en modellen, zoals bakfietsen voor de merken Babboe en Carqon.

Bond wil goed vangnet

FNV maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Een deel van de productie verdwijnt uit Nederland en gaat naar lagelonenlanden. De vrees is dat dit uiteindelijk leidt tot het sluiten van de fabriek in Heerenveen", zegt de vakbond. Vandaag sprak de bond enkele medewerkers: "De mensen zijn hard geraakt, ze lopen daar huilend rond."

De vakbond gaat binnenkort om tafel met Accell en pleit voor een goed vangnet voor de medewerkers die hun baan verliezen. Ook praten ze verder over de bestaanszekerheid van de fabriek in Heerenveen.

Accell is twee jaar geleden voor 1,6 miljard euro in handen gekomen van twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Bij het bedrijf werken bijna 3700 mensen verspreid over vijftien landen. In 2022 verkocht Accell wereldwijd ongeveer 845.000 fietsen.