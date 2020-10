Braziliaanse noodhulp steun in de rug voor Bolsonaro

Ze noemt hem 'vadertje Bolsonaro'. Francimar is sinds enkele maanden een overtuigd aanhanger van de uiterst-rechtse president van Brazilië. In de woonkamer van haar bescheiden huisje in Jucurutu, een stadje in het arme noordoosten van het land, vertelt ze dat ze nooit op hem heeft gestemd. "Ik was petista, aanhanger van de linkse Arbeiderspartij PT."

Dit deel van Brazilië is het territorium van de charismatische oud-president Lula van de Arbeiderspartij. Hij is hier voor de meeste mensen nog steeds een held, ook al werd hij veroordeeld wegens corruptie.

Ruim driekwart van de bevolking van Jucurutu stemde bij de laatste verkiezingen in 2018 op de kandidaat van Lula's partij. Jair Bolsonaro had hier geen schijn van kans. Uitgerekend de coronapandemie lijkt daar enige verandering in te brengen.

Zo'n 100 euro

"Nu ben ik voor Bolsonaro", glundert Francimar. Zij is een van de ongeveer 65 miljoen Brazilianen die noodsteun ontvingen. De meesten van hen kregen de afgelopen maanden 600 real, omgerekend zo'n honderd euro per maand. "Dat is hier een fortuin", zegt Francimar.

Ze heeft geen vast werk en scharrelt haar kostje bij elkaar met schoonmaken, losse klusjes en als wasvrouw. "Voor de pandemie verdiende ik rond de 65 euro per maand." Dankzij de noodsteun kon ze de afgelopen maanden schulden afbetalen en lag ze niet meer wakker van de vaste lasten.

Francimar dankt Bolsonaro voor het extra inkomen en wuift kritiek op hem weg. "Bij de volgende verkiezingen stem ik op Bolsonaro."

Van 29 naar 40 procent

De president stijgt in de peilingen. 40 procent van de ondervraagde Brazilianen beoordeelde zijn regering vorige maand als goed of zeer goed, een forse toename sinds de laatste vergelijkbare peiling in december vorig jaar. Toen kwam Bolsonaro uit op slechts 29 procent.

Aanvankelijk leek de pandemie funest voor Bolsonaro's populariteit. Het dodental door het virus staat in Brazilië voorlopig op bijna 155.000. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden.

Vanaf het begin leek Bolsonaro corona nauwelijks serieus te nemen. Hij vergeleek het virus met een griepje, negeerde de coronaregels en verzette zich tegen quarantainemaatregelen. Maar veel Brazilianen nemen hem dat niet kwalijk.