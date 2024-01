Verdriet na explosie in Rotterdam: 'Ik kon hem niet redden'

Het was een oorverdovende knal en toen "een secondelang stilte, gevolgd door een vuurzee". Zo omschrijven buurtbewoners de explosie en de daaropvolgende brand die gisteravond in Rotterdam plaatsvonden. De dreun werd kilometers verderop gevoeld, maar het is in de straat zelf waar de emoties een dag later hoog oplopen. "Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik kon hem niet redden", zegt een buurtbewoner. Het is een grote ravage in de straat in Rotterdam-Zuid. De brandlucht is van ver te ruiken. Op de plek waar normaal gesproken drie garagedeuren te zien zijn, zit een groot gapend gat. De garagedeur zelf is over een flatgebouw van drie hoog gelanceerd en in het perkje in een straat verderop terechtgekomen. Een blauwe auto ligt in de kreukels op zijn kant. Ook ruiten in de omgeving zijn gesneuveld door de knal. Er is nog veel onduidelijkheid over mogelijke slachtoffers. Volgens de Veiligheidsregio zijn drie mensen vermist en wordt "er met het scenario rekening gehouden dat ze nog binnen zijn". De brand die volgde na de explosie is geblust, de politie gaat zodra het veilig genoeg is samen met de forensische opsporing naar binnen om mogelijke slachtoffers te zoeken. De oorzaak van de explosie is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om een gasbrand. Bij daglicht is goed te zien hoe enorm de schade is:

De schade na de explosie maandagavond in Rottedam is groot. Bij daglicht is dit goed te zien. De politie kan vanwege instortingsgevaar nog altijd niet naar binnen in het verwoeste appartementencomplex. Drie mensen worden nog vermist. - NOS