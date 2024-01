Eerste profzege Van Uden, hij troeft verrassend Groenewegen af in sprint

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ondanks het vrijwel vlakke parcours in de etappe met start en finish in Al Manshiya kozen vijf renners de aanval. Unai Zubeldia bleef het langst vooruit, maar ver voor de finale was de Spanjaard bijgehaald en koerste het peloton af op een sprint.

Chaotische sprint

In die chaotische sprint positioneerde Van Uden zich uitstekend. Eerst in het wiel van ploeggenoot Bram Welten en daarna profiteerde hij van het kopwerk van Rui Oliveira (UAE), die voor Juan Sebastián Molano de sprint aantrok. Van Uden kwam wat vroeg op kop, maar zijn timing was goed.

Een jump van Groenewegen, die vorig jaar de eerste etappe won, kwam te laat. De Belg Tim Merlier kwam als derde over de finish.

Voor Van Uden was het dus zijn eerste overwinning. Tegen de prijzenkast van zijn vriendin Emma Finucane kan hij vooralsnog niet op. De Britse is op de wielerbaan Europees en wereldkampioene sprint.