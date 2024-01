10 miljoen euro boete voor chemiebedrijf op Chemelot om nalatigheid

De rechtbank in Den Bosch heeft chemiebedrijf Sabic uit Sittard-Geleen een boete van 10 miljoen euro opgelegd voor nalatigheid. Volgens de rechtbank is bewezen dat het bedrijf op chemiecomplex Chemelot onvoldoende maatregelen heeft genomen om zware ongevallen te voorkomen.

De boete is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die had een boete van 25 miljoen euro gevraagd en wilde met hoge straffen een voorbeeld stellen voor andere bedrijven. De rechtbank is het eens met het OM dat Sabic nalatig is geweest, maar de rechtbank legt een lagere boete op omdat opzet niet is bewezen, meldt 1Limburg.

Dode en gewonden

Sabic stond terecht voor vier ongevallen op het Chemelot-terrein. In 2016 ontstond brand bij een naftakraker, dat is een tank waarin het olie-achtige nafta wordt verhit zodat de grondstof in kleinere delen uiteenvalt. Twee mensen raakten zwaargewond, een van hen overleed later in het ziekenhuis.

Bij een eerder incident in 2015 lekte er nafta uit een tankopslag. Dat gaf onder meer stankoverlast voor de omgeving en was gevaarlijk voor personeel. Bij een ander incident lekte het gas isobutaan weg. Nog geen drie jaar later gebeurde opnieuw een ongeluk bij de naftakraker. Een onderhoudsmonteur liep toen brandwonden op.

'Onachtzaam en onzorgvuldig gehandeld'

Volgens de rechtbank zijn er door de nalatigheid van Sabic slachtoffers gevallen en heeft het bedrijf "onachtzaam en onzorgvuldig gehandeld". "Verschillende keren reageerde het bedrijf niet of nauwelijks op aanwijzingen van potentieel gevaarlijke gebreken."

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er opzettelijk nafta is vrijgekomen. Het chemiebedrijf is wel schuldig bevonden omdat de installatie niet goed werd onderhouden. De rechtbank vindt ook dat het Sabic te verwijten valt dat een los dak van een tankopslag niet goed sloot, waardoor er een groot probleem ontstond. En bij een lekkage heeft Sabic veel te lang gewacht met het melden van het incident.

Al met al vond de rechtbank een boete van 10 miljoen euro op zijn plaats. Bij het bepalen van de hoogte van die boete is gekeken naar de jaaromzet van het bedrijf. Sabic heeft al laten weten in hoger beroep te gaan.

Vrijspraak en boetes

De rechtbank deed ook uitspraak tegen drie andere chemiebedrijven op het Chemelot-complex, evenals tegen Chemelot zelf, dat als overkoepelend bedrijf vergunninghouder is. Het OM verweet de exploitant dat het medeverantwoordelijk is voor zes incidenten die tussen 2015 en 2017 plaatsvonden en eiste daarom een boete van 7,5 miljoen euro, waarvan 5 miljoen voorwaardelijk.

De rechtbank ging hier niet in mee en sprak Chemelot volledig vrij. Volgens de rechtbank is Chemelot niet verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende ondernemingen hun bedrijfsprocessen op het terrein inrichten. En daarmee is de Chemelot-organisatie ook niet verantwoordelijk voor overtredingen.

Chemiebedrijven OCI Nitrogen en AnQore kregen elk een boete van 360.000 euro vanwege de gevaarlijke incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. De rechtbank vindt dat de bedrijven onvoldoende maatregelen hebben getroffen om ongelukken te voorkomen. De geldboetes vallen flink lager uit dan de 2,5 miljoen die het OM had geëist.

Tegen chemiebedrijf Borealis had het OM een boete van 45.000 euro geëist, omdat het een fout zou hebben gemaakt bij het melden van een brand bij het bedrijf. Volgens de rechtbank had het bedrijf juist correct gehandeld en lag de fout bij de centrale meldkamer. Het bedrijf is daarom vrijgesproken.