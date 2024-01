Booking.com is reisagent en moet meedoen in pensioenregeling, oordeelt hof

Reissite Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche, heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het bedrijf verzette zich ertegen omdat het zich als een internetbedrijf ziet. Het hof oordeelt dat de site voor het boeken van accommodaties en hotelovernachtingen vooral een online reisagent is.

De zaak was aangespannen door pensioenfonds Bpf Reisbranche. Dat was het oneens met het standpunt van Booking.com dat het bedrijf niet deel hoefde te nemen in een fonds voor de reisbranche.

Reisorganisator of niet?

Bpf Reisbranche stelde dat Booking.com actief bemiddelt voor reizigers en daarmee een reisagent of reisorganisator is. Dan zou het ook verplicht mee moeten doen met het pensioenfonds van dit soort bedrijven.

Booking.com voerde aan dat het zelf niet actief betrokken was bij de overeenkomst tussen hoteliers en toeristen.

Het gerechtshof in Den Haag maakt uit de statuten, website, jaarstukken en algemene voorwaarden van Booking.com op dat het bedrijf wel degelijk betrokken is bij het bemiddelen voor reizigers. Daar valt voor het gerechtshof ook de software van Booking.com onder.

Terugwerkende kracht vanaf 1999

De zaak over deelname aan een pensioenfonds duurt al jaren. In eerdere uitspraken kreeg Booking.com gelijk. Nu het gerechtshof de boekingssite na jaren ongelijk geeft, geldt de uitspraak met terugwerkende kracht vanaf 1999.

Het moederbedrijf van Booking.com schat dat de uitspraak leidt tot een extra kostenpost van 405 miljoen euro. Daarvan kan niets meer met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht van (oud)werknemers.

Booking.com zegt zich te beraden op vervolgstappen. "Het blijft voor ons een belangrijk principe en prioriteit om onze mensen een compleet en concurrerend beloningspakket te bieden, ongeacht hoe ons pensioenplan zich ontwikkelt."

Bpf Reisbranche is inmiddels opgegaan in pensioenfonds PGB. "We zijn blij dat er nu voor alle betrokkenen helderheid lijkt te zijn gekomen in deze zaak", zegt dat pensioenfonds. "We zullen het arrest goed bestuderen en aan de hand daarvan nadere vervolgstappen bepalen."