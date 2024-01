Booking.com is een reisagent en moet deelnemen in pensioenregeling, oordeelt hof

Reissite Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het bedrijf verzette zich ertegen omdat het zich vooral als een internetbedrijf beschouwt. Het hof oordeelt dat de site voor het boeken van accommodaties en hotelovernachtingen vooral een online reisagent is.

De zaak was aangespannen door pensioenfonds Bpf Reisbranche. Dat was het oneens met het standpunt van Booking.com dat ze niet deel hoefden te nemen in een fonds voor de reisbranche.

Bpf Reisbranche stelde dat Booking.com actief bemiddelt voor reizigers en daarmee een reisagent of reisorganisator is. Dan zou het ook verplicht mee moeten doen met het pensioenfonds van dit soort bedrijven.

Booking.com voerde aan dat het zelf niet actief betrokken zou zijn bij de overeenkomst tussen hoteliers en toeristen.

Het gerechtshof in Den Haag maakt uit de statuten, website, jaarstukken en algemene voorwaarden van Booking.com op dat het bedrijf wel degelijk betrokken is bij het bemiddelen over een overnachtingsplek voor reizigers. Daar valt voor het gerechtshof ook de software van Booking.com onder.

De zaak over deelname aan een pensioenfonds duurt al jaren. In eerdere uitspraken kreeg Booking.com gelijk. Nu het gerechtshof de boekingssite na jaren ongelijk geeft, geldt de uitspraak met terugwerkende kracht vanaf 1999. Het moederbedrijf van Booking.com schat dat de uitspraak leidt tot een extra kostenpost van 405 miljoen euro.