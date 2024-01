Hoe moet Ajax omgaan met uitputtende Champions League? 'Kennis opbouwen'

Vanavond speelt Ajax zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De vrouwen moeten winnen van AS Roma om door te gaan naar de kwartfinales. Er hangt dus veel van het duel af. Ajax doet het goed in de Champions League, maar de resultaten van de huidig landskampioen blijven achter in de eredivisie. De ploeg van coach Suzanne Bakker moet negen punten goedmaken op koploper FC Twente. Is het wel te doen voor een jonge Nederlandse ploeg om in twee competities maximaal te presteren? Hoe is het voor speelsters zelf? Omdat Ajax op dit moment geen inzicht wil geven in hoe zij omgaan met de belastbaarheid van speelsters, hebben we hen nauwelijks vragen kunnen stellen. Maar de data geven wel een beeld.

Het aantal wedstrijden en speelminuten van vorig seizoen (inclusief het WK) en dit seizoen voor speelsters van Ajax en PSG - Foto: NOS

Vooral het aantal Europese wedstrijden - zes in de Champions League-groepsfase - is dit seizoen toegenomen. Ook is de eredivisie uitgebreid naar twaalf clubs. Daarin worden dit seizoen 24 wedstrijden afgewerkt en het bekertoernooi komt daar nog bij. Van Gool klopt Martens Qua speelminuten gaan de meeste Ajax-speelsters hoogstwaarschijnlijk boven vorig seizoen uitkomen. Zo zit Oranje-international Sherida Spitse halverwege het seizoen al op 2267 speelminuten, blijkt uit data van Stats Perform. Vorig seizoen waren dat er voor haar in totaal 3643, inclusief het WK in de zomer. Het 16-jarige talent Lily Yohannes zit nu op 1284 speelminuten. De 19-jarige Rosa van Gool op 1612, dat is dit seizoen bijna evenveel als Jackie Groenen (1641) en meer dan Lieke Martens (1460), de Oranje-internationals bij Paris Saint-Germain.

"De talentontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland is denk ik op een heel hoog niveau", zegt Evert Verhagen, hoogleraar Bewegen & Gezondheid UMC Amsterdam en verbonden aan UEFA-onderzoek. "Kijk naar Oranje: allemaal speelsters uit Nederlandse jeugdopleidingen, die hier zijn gegroeid. Miedema en Martens zijn nu wereldtoppers." Hij wil maar zeggen dat het goed nieuws is dat een Nederlandse club als Ajax - met veel jonge speelsters - de Champions League-groepsfase voltooit. "Als dergelijke speelsters op topniveau de kans krijgen om te spelen en te groeien, betekent het dat dit goeie speelsters zijn die dit niveau aankunnen."

Ajax-trainster Bakker is het daarmee eens, deelde ze anderhalve maand geleden: "Als je kijkt naar het tempo en de intensiteit van de wedstrijden, dan kunnen we gewoon enorm goed mee. Alleen moeten we nog de stap maken om dat consequenter te gaan doen. Bij iedere Champions League-wedstrijd, maar ook bij iedere competitiewedstrijd. Dat is de volgende stap weer." Speelsters sparen Zodra Ajax Champions League ging spelen, werden bepaalde speelsters gespaard in de eredivisie. Drie dagen na de verloren uitwedstrijd tegen Roma speelden Spitse en Romée Leuchter in de eredivisie tegen AZ maar één helft. Chasity Grant viel in het laatste kwartier in. "Speelminuten beter reguleren zodat de belasting lager wordt, is heel slim", zegt hoogleraar Verhagen. "Dan kom je in de situatie terecht dat je af en toe een wedstrijd uit handen moet geven, als je geen selectie hebt die breed genoeg is."

De 19-jarige Rosa van Gool in de wedstrijd tegen Bayern München op 20 december 2023 - Foto: ANP

Ajax heeft een jong team. De meeste speelsters maken deze intensiteit voor de eerste keer mee, zoals de 19-jarige Van Gool. Vorige week in aanloop naar de wedstrijd tegen PSG zei ze: "Ik moest in het begin wennen aan de hoeveelheid wedstrijden in zo'n korte periode, leren hoe ik daar het beste mee kon omgaan. We hebben op verschillende vlakken hulp gekregen, qua voeding en slaap. Maar ook een presentatie over hoe we dit gingen aanvliegen qua speelminuten en fysieke gesteldheid. Het is superleerzaam geweest voor ons allemaal." Kay-lee de Sanders, een andere speelster van Ajax, onderschreef dit voorafgaand aan de vierde Champions League-wedstrijd, tegen Bayern München: "Dit is de eerste keer dat ik het meemaak, dus ik ervaar het wel als zwaar, zowel fysiek als mentaal. Maar je leeft je droom, dus dat geeft alle energie weer terug aan je. Dat geeft me ontzettend veel motivatie en kracht."

In de Champions League staat PSG nu bovenaan en Ajax tweede, maar alles kan vanavond veranderen - Foto: NOS