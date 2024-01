Olympisch goud naar Verenigde Staten, Kremlin accepteert schorsing Valijeva niet

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov: "We zijn het hier niet mee eens. Noch met de beslissing van de rechtbank, noch met de beslissing van de (schaats)federatie. We accepteren het niet. Als er mogelijkheden zijn om de rechten van onze atleten te blijven verdedigen, moeten die ingezet worden."

Het hof van sportarbitrage CAS bracht maandag, twee jaar na de Winterspelen van Peking, het vonnis naar buiten. Valijeva is voor vier jaar geschorst. De straf is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 25 december 2021.

Valijeva testte in december 2021 als 15-jarige positief tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen. De medaille-uitreiking van de landenwedstrijd ging door de affaire niet door.

IOC kan nu medailles uitreiken

Het IOC liet in een verklaring weten dat het blij is dat de dopingzaak afgedaan is. "Het IOC is nu pas in staat de medailles uit te reiken. We leven mee met de sporters die twee jaar moesten wachten op de einduitslag van hun wedstrijd."

De internationale schaatsunie ISU liet na de herziening van de resultaten weten dat het Russische team nog wel recht heeft op de bronzen medaille. Na het schrappen van de resultaten van Valijeva hield de ploeg precies genoeg punten over voor de derde plaats in de eindstand van de landenwedstrijd.