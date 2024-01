Zes aanhoudingen na oplichting met nephelpdesk bank, zeker 70.000 euro weg

De politie heeft vorige week zes mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker dertig mensen door het hele land voor meer dan 70.000 euro hebben opgelicht.

De verdachten komen uit Amsterdam, Almere en Heemskerk en zijn tussen de 23 en 48 jaar oud. Volgens de politie verstuurden zij op grote schaal phishingmails, zogenaamd afkomstig van de Kamer van Koophandel of DigiD. Als iemand via de mails informatie achterliet, werd diegene vaak een dag later gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker met de mededeling dat zij het slachtoffer waren geworden van een hack.

De gedupeerden werden vervolgens overgehaald om een softwareprogramma te installeren. "Met dat programma werd van een afstandje de computer van de slachtoffers bestuurd, waarna via internetbankieren duizenden euro's werden weggesluisd", zegt de politie. Bij enkele slachtoffers zouden de verdachten ook zijn langsgegaan om een pinpas of andere waardevolle spullen mee te nemen.

Live meeluisteren

Nadat er in de regio Utrecht meerdere vergelijkbare aangiften waren binnengekomen, begon de politie een onderzoek naar de fraude. "Daaruit bleek al snel dat dertig mensen, verspreid over het hele land, het slachtoffer zijn geworden van dezelfde verdachten", aldus de politie.

De politie kwam de mannen tijdens het onderzoek op het spoor, onder meer omdat rechercheurs een tijdje live mee konden luisteren hoe zij als een professioneel belpanel te werk gingen, meldt RTV Utrecht. Mede hierdoor hebben agenten de verdachten afgelopen woensdag in Amsterdam aangehouden.

Bij de arrestaties zijn ook pinpassen en verschillende communicatiemiddelen zoals laptops en telefoons in beslag genomen. Vijf verdachten zitten momenteel nog vast voor verhoor. De politie verwacht dat door het onderzoek nog meer fraudegevallen aan het licht zullen komen.