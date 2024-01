Pakistaanse oud-premier Khan moet tien jaar cel in voor lekken staatsgeheimen

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot tien jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi kreeg in dezelfde zaak tien jaar celstraf. De veroordelingen komen een week voor de verkiezingen in Pakistan.

Khan doet daaraan niet mee, omdat hij in de gevangenis zit en bovendien voor vijf jaar is uitgesloten van deelname aan de politiek.

Oud-cricketspeler Khan kwam aan de macht in 2018. Bijna twee jaar geleden, in april 2022, werd hij door het parlement afgezet met een motie van wantrouwen.

Samenzwering

Khan wordt verantwoordelijk gehouden voor het lekken van een geheim document, vermoedelijk communicatie tussen de Pakistaanse ambassadeur in de VS en het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad.

In het document zou staan dat Amerikaanse diplomaten hun onvrede hadden geuit over een bezoek van Khan aan Moskou, maar dit zouden 'vergeven' als Khan zou worden weggestemd in een motie van wantrouwen. De oud-premier bezocht Rusland vlak voor het begin van de Russische invasie in Oekraïne in 2022.

Khan ziet in het document bewijs dat hij het slachtoffer is van een samenzwering tussen het Pakistaanse leger en de Amerikaanse regering. Die zou hem destijds weg willen hebben als premier, omdat hij toenadering tot Rusland zocht.

Khan sprak vaak in toespraken over het document, maar ontkent de inhoud openbaar te hebben gemaakt. Dat deed de website The Intercept in augustus vorig jaar, volgens Khan op basis van andere bronnen.

Vlak voor verkiezingen

Vorig jaar werd Khan ook al veroordeeld tot drie jaar cel vanwege corruptie. Hij had volgens de rechter als premier staatsgeschenken, zoals dure horloges, met veel winst doorverkocht. Khan heeft dat altijd ontkend. De zaak loopt nog in hoger beroep en er lopen nog vele tientallen zaken tegen de oud-premier.

Nadat Khan vorig jaar was opgepakt, zijn er in Pakistan gewelddadige demonstraties geweest. De autoriteiten hebben sindsdien hard opgetreden tegen zijn aanhangers en partij, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).