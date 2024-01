Agenten willen beter vroegpensioen: 'Fysiek en mentaal zijn collega's op'

Blijft het voor mensen met een zwaar beroep mogelijk een paar jaar eerder met pensioen te gaan? Het is nog de vraag, want overleg hierover tussen werkgevers en vakbonden liep onlangs vast. Vandaag komen politieagenten ervoor in actie. Ze hebben zich verzameld voor het kantoor van werkgeversvereniging VNO-NCW en het ministerie van Sociale Zaken. De agenten willen een regeling die permanent is en financieel aantrekkelijker dan de huidige Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), die eind 2025 afloopt. De RVU stamt uit het Pensioenakkoord van 2019 en de verwachtingen waren destijds hoog. Eindelijk was het gelukt om iets te regelen voor mensen met een zwaar beroep. Maar ondertussen is wel duidelijk dat de vroegpensioenregeling is uitgelopen op een teleurstelling.

Hoe werkt het? Wie volgens de cao voor de RVU in aanmerking komt, kan drie jaar eerder stoppen met werken. In 2024 is dat vanaf 64 jaar. De werkgever kan vervolgens maandelijks netto ruim 1500 euro uitkeren, zonder extra belasting te betalen. Als dat bedrag niet genoeg is, moet de ontvanger het aanvullen met spaargeld of door het pensioen naar voren te halen. Dat laatste betekent dat de pensioenuitkering lager wordt. Die wordt nóg lager omdat de pensioenopbouw stopt zodra de RVU start, terwijl de laatste jaren opbouw zwaar meewegen op het totaal.