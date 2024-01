PSV staat voor moreel dilemma: transfer Vertessen blokkeren na blessure Lang?

En Vertessen liet zich gisteren met succes medisch keuren. De Belg houdt zijn poot stijf en is niet van plan zonder slag of stoot terug naar Eindhoven te keren, meldde het Eindhovens Dagblad al.

PSV is daarmee voor een moreel dilemma komen te staan: kunnen de Eindhovenaren nog voor het vertrek van Vertessen gaan liggen? De deal met Union Berlin was al helemaal rond, het Tikkie van 4,75 miljoen euro klaar om te worden verstuurd.

Want met Hirving Lozano en Johan Bakayoko als enige buitenspelers de tweede seizoenshelft uitspelen, is voor PSV geen optie. Dat is met een vol eredivisie- én Champions League-programma eigenlijk veel te dun.

Vermeulen: 'Wat haal je jezelf op de hals?'

"Dit is voor Yorbe Vertessen mentaal wel erg zwaar", zegt NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen over de situatie. "Hij zal zich bij PSV jarenlang een vijfde wiel aan de wagen hebben gevoeld en dan moet hij nu dit offer brengen. Ik kan me goed voorstellen dat hij daar grote moeite mee heeft."

"Hij is een opportunistische speler, maar was afgelopen tijd misschien wel effectiever en nuttiger dan Hirving Lozano. Maar die blijft in de pikorde toch boven hem staan. PSV probeert logischerwijs het clubbelang op één te zetten, maar je moet je afvragen of dat er hier eigenlijk wel écht toe doet. Wat voor speler krijg je straks dan terug uit Berlijn? Wat haal je jezelf als club nu op de hals?"

"Ik denk eigenlijk dat PSV er niet aan moet beginnen. Met Malik Tillman komt er straks nog een speler terug die ook links voorin uit de voeten kan. En ik ben ervan overtuigd dat het nog mogelijk is om in de slotfase van de transfermarkt een speler van het kaliber van Vertessen te kopen of te huren."