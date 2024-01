Verkeer in België ontregeld door boerenacties, Frans konvooi op weg naar Parijs

Door aanhoudende boerenprotesten in België is het wegverkeer rond Antwerpen vanmorgen ernstig ontregeld geraakt. Inmiddels is de blokkade voorbij en komt het verkeer weer op gang, maar rond de Belgische havenstad staan nog lange files. Het eerdere advies aan Nederlandse automobilisten om Antwerpen te mijden, is niet meer van kracht, meldt de ANWB.

Boeren blokkeerden met hun tractoren de E19 tussen Breda en Antwerpen bij het drukke knooppunt Kleine Bareel, net boven Merksum. Zij staken daarbij materiaal in brand waardoor veel rook ontstond. Het wegdek moet daar worden gerepareerd.

Ook op andere plekken in België voeren boeren vandaag opnieuw actie in aanloop naar de Europese top van donderdag in Brussel. Zo waren er vanochtend protesten bij Geel, ten oosten van Antwerpen, en op twee wegen ten zuiden van Brussel, meldt de Vlaamse omroep VRT.

Vanmiddag willen boeren de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge blokkeren, schrijft de Vlaamse krant De Tijd. Die actie moet anderhalve dag gaan duren. Ook zijn voor vanmiddag acties bij op- en afritten rond Antwerpen aangekondigd.

De Belgische boeren voeren actie omdat hun werk naar eigen zeggen niet meer rendabel is. Ze wijzen op stijgende productiekosten en gelijkblijvende verkoopprijzen en hekelen strenge Europese milieuregels. Daar komen nog nieuwe stikstofregels bij nu het Vlaams Parlement het onlangs eens is geworden over een nieuwe stikstofaanpak die moet leiden tot een halvering van de stikstofuitstoot.

Konvooi op weg naar Parijs

In Frankrijk houden de protesten van boeren ook aan. De blokkades die zij gisteren op wegen van en naar Parijs organiseerden zijn op de meeste plaatsen voortgezet. Boeren tuigden kampementen op en overnachtten ter plekke. Ook op andere locaties verspreid over het land leiden demonstraties tot wegafsluitingen.