Klokkenluider privacyschandaal: 'Data mogelijk nog steeds gebruikt in campagnes VS'

Persoonsgerichte advertenties op sociale media waarmee, met slimme selecties, mensen kunnen worden beïnvloed. Dat systeem moet worden ingeperkt en mogelijk zelfs verbannen binnen de EU. Een voorstel op initiatief van de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang werd vandaag met nipte meerderheid aangenomen in het Europese Parlement.

"Dit is het eerste parlement in de wereld dat zich uitspreekt tegen gepersonaliseerde advertenties", zegt Tang. "En dit parlement kan Amerikaanse techgiganten tot veranderingen dwingen, dus het doet er echt toe." De Europese Commissie is nu aan zet. "Die zal een wetsvoorstel moeten indienen om daarna te komen tot wetgeving die Google en Facebook aan banden zal leggen."

Wat is er precies mis met die persoonsgerichte advertenties? Daarvoor moeten we terug naar de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen en het enorme privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Dat Britse databedrijf misbruikte in 2016 Facebook-profielen voor het heimelijk beïnvloeden van tientallen miljoenen Amerikaanse kiezers.

'We konden ze makkelijk manipuleren'

We spreken met Christopher Wylie, de klokkenluider die het privacyschandaal naar buiten bracht. Zijn boek over de affaire, De grote dataroof, is zojuist in het Nederlands vertaald. Hij zegt tegen Nieuwsuur niet uit te sluiten dat de gegevens van Cambridge Analytica nog steeds worden gebruikt door de huidige verkiezingscampagnes in de VS.

Wylie werkte bij Cambridge Analytica toen de gegevens in 2014 werden buitgemaakt. Hij was verantwoordelijk voor psychologische research en data-analyse. "Ik heb enorme spijt. Toen ik in dienst trad, richtte ik me op het online terugdringen van extremisme maar uiteindelijk hielp ik Amerikanen radicaliseren."