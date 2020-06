Teambaas Steiner: 'F1 is entertainment. Leuk, maar niet van levensbelang'

Steiner relativeert belang F1 in coronatijd: 'De wereld kan prima zonder ons' - NOS

Een kleine vier maanden later dan gepland begint komend weekend in Oostenrijk het Formule 1-seizoen. "Eindelijk", zegt Günther Steiner, teambaas van Haas. "Het is alsof we jarenlang geen grand prix hebben gehad, het voelt als een eeuwigheid. Maar we zien licht aan het eind van de tunnel. Racen is ons leven en geeft energie." "Het waren zware en saaie maanden", blikt de 55-jarige Italiaan terug op de periode dat de coronacrisis de Formule 1 tot stilstand dwong. "Ik heb mijn mensen met verlof moeten sturen. Langer dan gepland én dan me lief was. Maar het was nodig om te overleven."

Door Lauda de Formule 1 binnengehaald Steiner leidt het Formule 1-team Haas sinds de oprichting van de Amerikaanse renstal in 2014. De Italiaan belandde rond de eeuwwisseling in de F1, toen Niki Lauda hem een leidinggevende functie gaf bij Jaguar. Die renstal werd later overgenomen door Red Bull. De flamboyante Steiner werd bij het grote publiek bekend door de Netflix-documentaire Drive to Survive. Hij steekt daarin zijn frustratie over teleurstellende prestaties van zijn team niet onder stoelen of banken.

Haas telt 'slechts' 270 werknemers en geldt daarmee als low-budgetteam in de Formule 1. Renstallen als Mercedes, Ferrari en Max Verstappens Red Bull Racing zijn veel groter, maar de crisis was volgens Steiner een acute dreiging voor iedereen. "We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben allemaal een deuk. En de pandemie is nog niet voorbij." Compromis dat veel geld scheelt "Ik was bezorgd of we überhaupt nog een seizoen zouden overhouden. Goddank lukt dat. Jammer genoeg voorlopig zonder publiek, maar het is niet anders. Dat snapt iedereen." Dat het circuit van Spielberg twee weekends op rij het toneel van een grand prix is, beschouwt hij als noodzakelijk kwaad. "Het is een compromis, maar het scheelt veel geld. De F1 heeft minstens vijftien GP's nodig om het hoofd boven water te houden. Ik hoop dat we na de zomer weer fans kunnen verwelkomen."

Günther Steiner - Haas F1-team

Steiner prijst het werk van het F1-management. "Dat we nu een kalender hebben met acht races is een prestatie op zich. Onderschat niet hoe moeilijk het is om dit bij de overheden voor elkaar te krijgen. Niemand wil risico lopen. Niemand wil een fout maken. Niets doen is veel makkelijker." Wereld op zijn kop Steiner was begin maart ooggetuige toen corona de geplande seizoensstart in Australië lamlegde na een besmetting bij renstal McLaren. Toen hij op zondag in Melbourne arriveerde, was er nog weinig aan de hand. "Dat veranderde abrupt. Opeens had ik vier mensen met coronasymptomen in mijn team. Ze moesten in quarantaine. Gelukkig bleken ze uiteindelijk het virus niet te hebben, maar de race was bijzaak geworden."

Quote Wij zijn entertainment. Leuk? Ja. Nodig? Nee. Günther Steiner, baas van Formule 1-team Haas

"Achteraf is het makkelijk praten dat we nooit naar Melbourne hadden moeten gaan, maar dit was niet te voorspellen", oordeelt Steiner. De Haas-baas moet wel bekennen dat de Formule 1 een lesje in nederigheid heeft gehad. "De wereld kan prima zonder ons. We zijn geen basisbehoefte. Om te leven heb je voedsel, auto's en vliegtuigen nodig. Geen Formule 1. Wij zijn entertainment. Leuk? Ja. Nodig? Nee." Als iets Steiner duidelijk is geworden dan is het wel dat de Formule 1 te kwetsbaar was voor tegenslagen. "In Melbourne hadden we geen vangnet. Alles was volgepland, op de limiet. Er was geen flexibiliteit. Als er dan iets tegenzit, heb je meteen een probleem. We moeten voorzichtiger zijn en zorgen dat de sport een stootje kan hebben." Bekijk hieronder welke races op de kalender staan, welke wellicht terugkomen en waar sowieso niet geracet zal worden:

De Formule 1 zal corona overleven. Daar twijfelt Steiner niet aan. "Het wordt een zware tijd, maar we zullen er goed uit rollen. Verlaging van het budgetplafond is cruciaal. Ik ben blij dat we het daar - gedwongen door de omstandigheden - over eens zijn geworden. Als we minder geld uitgeven, is het makkelijker om rendabel te zijn." Geen oranjezee Fans zullen ontbreken bij de seizoensstart, maar inclusief de Formule 2- en Formule 3-velden, de Porsche Cup en het circuitpersoneel zullen er naar schatting toch zo'n tweeduizend mensen op de Red Bull Ring zijn. Steiner maakt zich er niet druk om. "Honderd procent veilig ben je nergens. Er is grondig over alle protocollen nagedacht." "Als iedereen zich verantwoord gedraagt en extra voorzichtig is, ziet het er goed uit. Spielberg is een prima plek om weer op te starten. De faciliteiten zijn top. Het is er ruim. Ik ben niet bang, maar wel op mijn hoede."

2019: Verstappen zwaait naar zijn fans in Oostenrijk - ANP