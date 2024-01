Verdachte moordzaak Peter R. de Vries biedt excuses aan: 'Ben onder druk gezet'

M. richtte zich tot de nabestaanden van de misdaadjournalist. "Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Ik heb onder druk berichten doorgestuurd", zei de 28-jarige Pool in het Nederlands. "Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden, maar ik wil jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is."

Een van de hoofdverdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. Vlak voordat het Openbaar Ministerie het woord nam over de eis, vroeg Krystian M. het woord. Het OM ziet hem als moordmakelaar in de zaak, de man die de opdrachtgever koppelde aan de uitvoerders van de moord.

Een van de hoofdverdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. Het gaat om Krystian M. die het OM ziet als moordmakelaar in de zaak. - NOS

M. zei dat hij onder druk was gezet, al ging hij niet in op details. "Er zijn dingen tegen mij gezegd die ik niet wilde herhalen. Hele heftige dingen. Als ik terug kon gaan dan had ik het anders gedaan. Nogmaals: het spijt me."

In zijn korte verklaring zei M. dat hij geroerd was door de slachtofferverklaringen van de nabestaanden en daarom zijn zwijgen deels verbreekt. "Het filmpje van Royce en Kelly heeft me ontroerd. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hen zonder enige uitleg door het leven te laten gaan. Ik wil daarom mijn kant van de zaak belichten. Zonder anderen te belasten, in verband met mijn veiligheid."

Daarnaast zei M. dat verklaringen van een anonieme getuige niet kloppen, zijn aangedikt of verdraaid. "Dit is iemand die alles doet om zichzelf te redden, maar hij zal nooit zijn verantwoordelijkheid nemen."

Getuige 5089 was de reden dat de moordzaak in 2022 vlak voor het vonnis werd heropend. Het gaat om een vriend van M. die naar de politie was gestapt omdat hij naar eigen zeggen in M.'s criminele zaakjes meegezogen te worden.

Omgedraaid naar nabestaanden

Na zijn verklaring ging M. niet in op verdere vragen van de rechter of de officier van justitie. Wel was het bereid te voldoen aan het verzoek van de nabestaanden om hen in de ogen te kijken.

"Hij deed zijn capuchon en mondkap af en draaide zich vervolgens om naar Kelly, Royce en hun moeder, die achter in de zaal zitten", zegt verslaggever Noortje Deutekom vanuit de Bunker in Amsterdam-Osdorp waar het proces plaatsvindt. "Hij deed zijn haren nog even netjes toen hij zich omdraaide en keek hen toen een seconde of tien strak aan, zonder verder iets te zeggen."

De reactie van de familie kon de pers niet zien omdat ze met de rug naar het persvak zitten.

Vrijspraak in andere zaak

In zijn verklaring had M. al gesproken over de verhullende kleding die hij het hele proces al draagt. "Mijn mondkap en capuchon heb ik niet aan om jullie allen te disrespecten of om stoer te doen. Dit heeft ook te maken met mijn veiligheid."

Het opmerkelijke moment in de rechtszaal komt een dag nadat M. in een andere zaak werd vrijgesproken. Het OM had 16 jaar cel geëist voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Zeewolde, maar daar was volgens de rechtbank niet voldoende bewijs voor. Twee andere betrokkenen kregen wel 15 jaar cel.

De verwachting is dat het OM morgen in het proces-De Vries met de eis komt. Naast M. staan er nog acht anderen terecht, onder wie de vermoedelijke schutter en chauffeur van de vluchtauto. Allen hebben tot nu toe gezwegen voor de rechter.

De opdrachtgever van de moord is vooralsnog niet in beeld, al wordt drugscrimineel Ridouan Taghi vaak genoemd.