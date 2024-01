Geen stunt tennisster Hartono in eerste ronde WTA-toernooi Hua Hin

Tennisster Arianne Hartono heeft bij het WTA-toernooi van Hua Hin in Thailand niet kunnen stunten. De 27-jarige Groningse, nummer 156 op de wereldranglijst, was in de eerste ronde niet opgewassen tegen de als vierde geplaatste Tatjana Maria.

De 36-jarige Duitse routinier, 44ste van de wereld, was veel te sterk: 3-6, 1-6. Hartono was via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot het hoofdschema, iets wat haar onlangs niet lukte bij de Australian Open.

Sterk begin krijgt geen vervolg

De Nederlandse begon op het Thaise hardcourt met een game op love, maar in drie van haar volgende vier opslagbeurten werd ze gebroken. De 36-jarige Maria, die twee jaar geleden op Wimbledon verrassend de halve finales bereikte, was efficiënt: ze benutte drie van haar vier breekkansen.

In de tweede set deed de Duitse er nog een schepje bovenop. Ze kreeg twee kansen op een break en verzilverde ze alle twee. Hartono kreeg in de hele wedstrijd slechts één breekkans, in de eerste set, maar benutte die wel.