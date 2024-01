Israël valt ziekenhuis Westoever binnen, militanten Hamas en Islamitische Jihad gedood

Het Israëlische leger zegt dat het vanochtend bij een inval in een ziekenhuis in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, drie Palestijnen heeft gedood. Het zijn leden van Hamas en Islamitische Jihad, is na Israëlische berichten bevestigd door de terreurorganisaties. Volgens Israël was een van de drie mannen bezig met het plannen van een grootschalige aanval tegen Israël, geïnspireerd op de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. De andere twee waren volgens het Israëlische leger betrokken bij recente aanvallen. Israël zegt dat het Ibn Sin-ziekenhuis werd gebruikt als schuilplaats. Hamas zegt dat een van de drie slachtoffers lid was van de terreurorganisatie. Volgens de Islamitische Jihad waren de andere twee mannen broers en lid van hun terreurgroep. Het ziekenhuis heeft laten weten dat een van de broers in het ziekenhuis werd behandeld voor een verlamming aan zijn been. Ook zegt het ziekenhuis dat er geen sprake is geweest van een vuurgevecht. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft de inval veroordeeld en roept de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël om te stoppen met soortgelijke operaties in ziekenhuizen.

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv: "De situatie is in heel veel opzichten anders dan in Gaza, maar volgens het Rode Kruis is het eenvoudig: op het moment dat je gewond bent en in een ziekenhuis ligt, ben je geen strijder meer en ben je dus gevrijwaard van oorlogshandelingen. In dat geval zou Israël dit volgens het Rode kruis niet hebben mogen doen. Het Israëlisch leger zegt op zijn beurt dat heel veel militanten zich verschuilen in ziekenhuizen. En op het moment dat je niet gewond bent, ben je geen patiënt en als strijder identificeerbaar."

Bij de Israëlische operatie zou een speciale militaire eenheid 's ochtends vroeg undercover het ziekenhuis zijn binnengegaan. Volgens media waren de militairen verkleed als dokters, verpleegkundigen en Palestijnse vrouwen. Een van hen zou verkleed zijn geweest als patiënt in een rolstoel. Ook zouden de militairen nepbaarden gebruikt hebben. The Times of Israel bericht dat de militairen de Palestijnse mannen op de derde verdieping zouden hebben doodgeschoten toen ze in bed lagen.