Na 2 jaar einde aan Noord-Ierse impasse over Brexit

Het einde lijkt in zicht voor de politieke impasse die Noord-Ierland al twee jaar verlamt. De weg naar een nieuwe regering lijkt vrij nu de grootste pro-Britse partij DUP tevreden is over Brexitafspraken die met Londen zijn gemaakt.

De DUP stapte uit de regering uit onvrede over de uitzonderingspositie die met Europa was afgesproken over Noord-Ierland. Om grenscontroles tussen Ierland en het Britse deel van het eiland te voorkomen, was bepaald dat de controle al zou gebeuren bij de overtocht naar Noord-Ierland uit de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Voor de pro-Britse DUP was dit onaanvaardbaar. De partij vreesde dat Noord-Ierland zo losgeweekt zou worden van de rest van het land.

Verkiezingswinst Sinn Féin

De partij bleef de poot stijf houden na de verkiezingswinst van Sinn Féin enkele maanden later. Doordat die katholiek-republikeinse partij voor het eerst de grootste werd, was er nu aan beide kanten van de Iers-Noord-Ierse grens een meerderheid voor hereniging van het eiland.

Het verzet van de DUP betekende dat er geen regering kon worden gevormd in Noord-Ierland, omdat in het Goedevrijdagakkoord bepaald is dat beide kampen samen het land moeten leiden. De grootste partijen uit het pro-Ierse republikeinse kamp en het pro-Britse unionistische kamp moeten altijd vertegenwoordigd zijn in een coalitieregering.

Die machtsdeling uit het Goedevrijdagakkoord maakte in 1998 een einde een jarenlange burgeroorlog. Door het gesteggel over de Brexitregelingen en de oplopende politieke spanningen groeide de vrees dat de partijen weer onverzoenlijk tegenover elkaar zouden komen te staan.