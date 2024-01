Oproep aan Eerste Kamer: stem niet in met afbouw salderen

Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering voor consumenten die ze in zeven jaar terugverdienen, maar keiharde garanties zijn er niet. Daardoor zullen huurders minder bereid zijn om panelen te laten plaatsen en is het voor kopers te onzeker om in te investeren, zeggen de organisaties.

Dankzij de salderingsregeling kunnen consumenten stroom die ze in de zomer opwekken verrekenen met hun verbruik in de winter. Het idee is dit tussen 2025 en 2031 stapsgewijs af te bouwen. Daarmee wordt het aantrekkelijker om stroom te verbruiken als je het opwekt, wat het stroomnet tijdens de piekuren ontlast. Ook wordt het huidige financiële voordeel voor huishoudens met panelen deels betaald door huishoudens zonder panelen.

Milieu Centraal berekende begin december dat de terugverdientijd van zonnepanelen momenteel zes jaar is . Met name doordat panelen het afgelopen jaar een stuk goedkoper zijn geworden.

Een andere onzekerheid in het wetsvoorstel, is de zogeheten terugleververgoeding. Stroom die consumenten opwekken en niet zelf gebruiken, kunnen zij straks tegen een vergoeding teruggeven aan het net. In 2025 en 2026, zo staat in het voorstel, moet dit minimaal 80 procent van het kale levertarief zijn. Daarna bepaalt de markt de hoogte van de vergoeding, waarbij de Autoriteit Consument & Markt tweejaarlijks evalueert of die vergoeding redelijk is.

"De huidige wildgroei aan maatregelen die energieleveranciers nu treffen ten nadele van huishoudens met zonnepanelen illustreert wat er kan gebeuren als duidelijke spelregels ontbreken en het aan de markt zelf wordt overgelaten", schrijven de organisaties. Zij willen een gegarandeerde langjarige minimumvergoeding in de wet.

Huurders

De onzekerheden zijn volgens de organisaties funest voor de verdere uitrol van zonnepanelen op huurhuizen. Verhuurders kunnen huurders zonnepanelen aanbieden in ruil voor hogere servicekosten. Maar als de huurder daar geen substantiële vermindering van de energierekening tegenover ziet, haakt hij af. Via een investeringssubsidie van 100 miljoen wil minister Jetten de sector tegemoetkomen, maar dat is volgens de belangenorganisaties bij lange na niet genoeg.

Bied voldoende alternatieven

Overigens zijn de belangenorganisaties niet tegen de afschaffing van de salderingsregeling, maar er moet wel meer zekerheid geboden worden aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee.