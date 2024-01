Al ruim 2,5 meter sneeuw in Alaska, nog nooit zo vroeg in het winterseizoen

In de Amerikaanse staat Alaska is nog nooit zo vroeg in het winterseizoen zo veel sneeuw gevallen sinds het begin van de metingen in de jaren 50. Er viel tot nu toe 2,6 meter aan sneeuw.

Daarmee werd nog nooit zo vroeg de grens van 100 inch (zo'n 2,5 meter) gepasseerd, een symbolische grenswaarde waar ze in Alaska vaak naar kijken. Het vorige record was van 2012, toen in februari die grens werd gehaald. Het is ook nog eens de tweede winter op rij dat er meer dan 100 inch is gevallen.

In de stad Anchorage kan waarschijnlijk binnenkort ook een nieuw record van de meeste sneeuw ooit vastgelegd worden. Dat staat nu nog op 3,4 meter.

Zwaar

De inwoners hebben al zo veel vlokken uit de lucht zien vallen, dat daken van zeker drie gebouwen het hebben begeven. Het stadsbestuur heeft mensen opgeroepen om hun daken schoon te vegen, om te voorkomen dat ook die in zullen storten. In de oproep staat dat de sneeuw een dak belast met zo'n 146 kilogram per vierkante meter.

"Dat is best zwaar", schrijft de stad aan de inwoners. Er werd een voorbeeld bij gegeven van een dak van een huis van 139 vierkante meter, dat door de sneeuw een gewicht van "ongeveer acht lichte pick-ups zou moeten dragen".

Handige klussers proberen een beetje van die omstandigheden te profiteren: in de stad zijn overal borden gesignaleerd van bedrijven die reclame maken om het dak te komen schoonvegen, als je daar zelf geen zin in hebt of het zelf niet kunt.

Snowzilla

Maar de sneeuw brengt ook genoeg winterpret. Een van de bewoners van Anchorage besloot een gigantische sneeuwpop te maken, van zes meter hoog. Die kon niet anders dan de naam Snowzilla krijgen.

"Deze winter is zeker zwaar, maar wij Alaskanen zijn wel wat gewend", zei bewoner Damon Fitts tegen het Amerikaanse persbureau AP. "We kunnen 100 inch aan sneeuw hebben en toch op tijd op ons werk zijn."