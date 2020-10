Coronaweek in grafieken: groei besmettingen lijkt iets af te vlakken

In een week tijd zijn er 55.587 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 43.855. Dat is een toename van 27 procent. Vorige week was de toename groter, namelijk 60 procent. Uiteindelijk is het doel dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt, dus meer dan een klein lichtpunt is het niet.

"De minder sterke stijging kan het gevolg zijn van de maatregelen van eind september", concludeert Susan van den Hof van het RIVM. Toch gaat de vlag bij het instituut nog niet uit: "Als die een sterk effect hadden gehad, hadden we nu een daling van de besmettingscijfers moeten zien. Het geeft aan dat de extra maatregelen van vorige week nodig waren."

Of die extra maatregelen, de gedeeltelijke lockdown die vorige week werd afgekondigd, effect hebben, zal pas op z'n vroegst volgende week zichtbaar zijn.

Europese kopgroep

In vergelijking met de rest van Europa zit Nederland nog steeds in de Europese kopgroep als het gaat om het relatieve aantal besmettingen. In Tsjechië, met meer dan 80 besmettingen per 100.000 inwoners, lijken de zorgen het grootst. Maar ook in België (72 per 100.000 inwoners) en Nederland (45) is de situatie veel ernstiger dan in de meeste andere Europese landen.

Wat opvalt is dat Denemarken, waar de situatie eind september nog vergelijkbaar was met die in Nederland, erin geslaagd is het virus weer redelijk in te dammen.