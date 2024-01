Drie mensen vermist na explosie wooncomplex Rotterdam, brand geblust

Drie mensen zijn vermist na de explosie en de grote brand die gisteravond uitbrak in een appartementencomplex in Rotterdam. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt er rekening mee te houden dat deze mensen om het leven zijn gekomen. "Het is een behoorlijke brand, delen van het gebouw zijn ingestort dus de kans op overlijden is heel groot", aldus de woordvoerder. De brand is inmiddels geblust. De brandweer kon lange tijd het gebouw niet in omdat er sprake was van een gasbrand. Zo'n brand kan pas worden geblust als het gas wordt afgesloten. De netbeheerder moest daarvoor de leidingen opgraven en ze dicht maken. Dat werk werd bemoeilijkt door het vele bluswater, daardoor lopen de gegraven putten direct vol water. De politie wil nu zo snel mogelijk het gebouw binnen om de vermiste mensen te gaan zoeken, maar het is volgens de woordvoerder nog altijd onveilig om naar binnen te gaan. "De woningen boven de garageboxen rusten op betonnen kolommen en die zijn zwaar aangetast. Ze staan helemaal krom en zouden zomaar kunnen instorten." Deze buurtbewoner hielp iemand uit de ravage, vertelt hij aan de NOS:

Na de explosie in een appartementencomplex in Rotterdam haalde deze buurtbewoner een man uit de puinhoop vandaan: "Het hele plafond is naar beneden gekomen". - NOS

De grote brand in het appartementencomplex aan de Schammenkamp in de Rotterdamse wijk Zuidwijk brak gisteravond uit na een explosie in een garage. De ravage is groot. Volgens de veiligheidsregio raakten twee mensen gewond. "Een gewonde is direct door buren naar buiten gehaald en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. "Deze persoon was in de woning direct boven de garage waar de explosie was. Een tweede persoon kon na een kleine behandeling door de ambulance weer verder." De explosie was in een auto in een garagebox. Door de ontploffing is het voertuig naar buiten gevlogen. De auto ligt op z'n kant op straat. Daarna brak er brand uit in meerdere woningen. Het is niet duidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt. "Wat we van bewoners hier horen is dat het echt een enorme explosie is geweest. En we zijn in Rotterdam onderhand echt wel wat gewend. Maar deze is echt bijzonder en daar moeten we dan ook goed onderzoek naar doen", zegt de woordvoerder. Op deze beelden is de omvang van de brand en de ravage te zien:

