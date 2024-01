Schendt de Staat mensenrechten met geluidshinder Schiphol?

Het is een belangrijke dag voor omwonenden van Schiphol die last hebben van het geluid van overvliegende vliegtuigen. De rechtbank in Den Haag behandelt vandaag de zaak die bewoners hebben aangespannen tegen de Staat, die te weinig zou doen tegen de geluidshinder.

Volgens de omwonenden, verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), schendt de Staat de mensenrechten van honderdduizenden Nederlanders. "Het is jammer dat het zo moet, maar kennelijk is de taal van de rechtbank de enige taal die helpt om in Den Haag wat voortgang te boeken op dit dossier", zegt Jan Boomhouwer, initiatiefnemer van de stichting. "We worden al decennia zoet gehouden met beloftes van minder hinder."

Slaapverstoring

Het hoofddoel van de stichting: het aantal vluchten zo ver omlaag brengen dat Nederland voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai. "We willen de Staat dwingen om meer te doen om ernstige hinder en slaapverstoring door Schiphol tegen te gaan", zegt Channa Samkalden, advocaat van de stichting.

Boomhouwer: "Soms komen er hier dertig vliegtuigen per uur over. Dat houdt een normaal mens niet vol."

Volgens de stichting schendt de overheid van enkele honderdduizenden mensen het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving. Niet alleen direct omwonenden zouden slachtoffer zijn, maar ook Nederlanders die verder weg van Schiphol, maar onder aanvliegroutes, wonen. Samkalden: "De Staat moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet in hun woongenot worden aangetast."