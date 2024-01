Wekdienst 30/01: Uitspraak rechtszaak Chemelot • Protestactie politiebonden

Goedemorgen! In Den Haag demonstreren de politiebonden voor het behoud van een vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen. Ook doet de rechtbank uitspraak in alle zaken van overtredingen van bedrijven op chemiecomplex Chemelot en spelen de Ajax-vrouwen tegen AS Roma. Eerst het weer: De dag begint zonnig in het oosten van het land, maar in de loop van de ochtend trekt het dicht vanuit het westen. Hier kan ook aan het begin van de middag wat regen vallen. Later geldt dit ook voor het binnenland. Het is vrij zacht weer, met temperaturen tussen de 9 en 12 graden.

Het weer van dinsdag 30 januari - Foto: NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag demonstreren de politiebonden voor het behoud van een vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen. Sinds 2021 geldt een regeling die het mogelijk maakt dat deze werknemers tot drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken, maar deze loopt in 2025 af.

De rechtbank doet vandaag uitspraak in alle zaken van overtredingen van bedrijven op chemiecomplex Chemelot. In totaal is er 37,5 miljoen euro aan boete geëist.

Ajax speelt vandaag om 21.00 uur in de laatste en beslissende poulewedstrijd thuis tegen AS Roma. Bij winst bereiken de vrouwen de kwartfinale van de Champions League.

De Belgische premier Alexander de Croo krijgt een afvaardiging van de Belgische boeren op bezoek. Belgische boeren protesteren al dagen uit onvrede omdat zij naar eigen zeggen het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Wat heb je gemist? Bewoners van 44 woningen in de Rotterdamse straat waar gisteren een grote explosie was, hebben niet thuis kunnen slapen. Voor hen was opvang geregeld in een sporthal in de buurt. De oorzaak van de explosie, die rond 20.30 uur plaatsvond, is nog onbekend. Na de explosie brak brand uit. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Ander nieuws uit de nacht Bedrijf Musk plaatst eerste hersenimplantaat in mens: Een start-up van Elon Musk heeft voor het eerst een chip geplaatst in het hoofd van een mens, zodat hij of zij gedachtes kan omzetten naar bijvoorbeeld tekst op een computer.

Meerdere mensen opgepakt na vondst lichamen in woestijn: In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt nadat vorige week zes lichamen werden gevonden in een afgelegen woestijn.

Vrouw aangevallen door haai in Sydney: Niet ver van het beroemde Sydney Opera House werd de vrouw aangevallen toen ze een stukje ging zwemmen. Ze raakte gewond aan haar been. En dan nog even dit: In de sokkel van een ruiterstandbeeld van koning Willem II in Den Haag vonden werklieden deze maand een tijdscapsule. Gisteren werd de inhoud daarvan onthuld. In het loden kistje zaten onder meer een oorkonde, een boek en een lofdicht op het leven van de 19e-eeuwse vorst. De Haagse burgemeester Jan van Zanen en cultuurwethouder Saskia Bruines maakten de inhoud bekend. Dat gebeurde precies 99 jaar nadat het loden kistje in de sokkel van het ruiterbeeld was ingemetseld, op 29 januari 1925.