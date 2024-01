Groenewegen wil door iets andere voorbereiding 'met snelste benen' naar de Tour

"Ik klom in de Tour heel makkelijk en was elke bergetappe ruim voor de tijdslimiet binnen. Maar in de sprints had ik niet de allersnelste benen. Daarom ga ik het dit jaar iets anders doen in de voorbereiding."

Kleine details werden ook tijdens de winterse evaluatie besproken. 2023 was niet het beste seizoen in de carrière van Groenewegen. Hij won weliswaar zes koersen, maar niet in de Tour de France.

Met het Australische Jayco-AlUla vond Groenewegen een ploeg die wél vol op de massasprint focust. "In de AlUla Tour rijd ik met Elmar Reinders en Luka Mezgec, net als in bijna alle koersen dit jaar. Het is heel belangrijk dat je elkaar door en door kent, want kleine details kunnen het verschil maken en ik moet ze blindelings kunnen vertrouwen in de massasprint."

Concreet houdt dat in dat Groenewegen voor de Tour geen zware voorbereidingskoers rijdt, zoals de Dauphiné de voorgaande jaren. "In mijn eerste jaar bij Jayco had ik koershardheid nodig, omdat ik al een tijd geen grote ronde had gereden. Die kreeg ik in de Dauphiné. Maar vorig jaar bleek het niet de ideale voorbereiding. Het doel is nu dat ik de allersnelste benen heb in de Tour."

Stimuleren door Ewan

Dat Groenewegen met Jayco bij een echte sprintersploeg terecht is gekomen, bleek wel toen de ploeg deze winter met Caleb Ewan nog een topsprinter aantrok. Met Groenewegen, Ewan en Michael Matthews heeft de formatie nu drie snelle mannen.

"Ik kan het heel goed vinden met Caleb", zegt Groenewegen. "We hebben een heel ander programma: hij rijdt de Giro en ik de Tour. Daardoor zien we elkaar weinig. Maar we proberen elkaar wel te stimuleren. Als ik win, dan wil hij ook winnen. En andersom. Daar hou ik wel van."

De eerste overwinning heeft Groenewegen alvast binnen. Anderhalve week geleden won hij de Classica Valenciana, de zeventigste zege in zijn carrière.

"Dat aantal wist ik zelf niet eens. Een dag eerder kwam de PR-vrouw van de ploeg naar me toe. 'Vind je het leuk als we een speciale afbeelding maken voor je zeventigste zege, voor onze sociale media?' Dat het een dag later al meteen zover was, was misschien sneller dan verwacht."