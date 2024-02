Internetbank Bunq na elf jaar voor het eerst winstgevend

Internetbank Bunq heeft vorig jaar voor het eerst zwarte cijfers geschreven. Over 2023 werd ruim 53 miljoen euro winst gemaakt, zo maakt de in 2011 opgerichte bank vandaag bekend. Het geld wordt volgens Bunq gestoken in verdere groei in het buitenland.

Die groei wil Bunq onder meer in het Verenigd Koninkrijk realiseren. Vandaag maakte Bunq bekend daar een bankvergunning te hebben aangevraagd. Met de Nederlandse bankvergunning kan de bank in de hele Europese Unie diensten aanbieden, maar sinds de Brexit kan dat niet meer in het VK. Wel mag Bunq bestaande Britse klanten blijven bedienen via een tijdelijke vergunning.

Oprichter en topman Ali Niknam zegt dat zijn bank permanent in het Verenigd Koninkrijk actief wil blijven. Sinds april vorig jaar loopt ook in de Verenigde Staten een aanvraag voor een bankvergunning.

Kosten

Aan het einde van vorig jaar had Bunq elf miljoen klanten. Daarmee is de Nederlandse bank naar eigen zeggen de op één na grootste internetbank van Europa.

De afgelopen tien jaar schoten in Europa de internetbanken als paddenstoelen uit de grond. Het lukt maar weinig internetbanken om winstgevend te worden. Dat komt doordat ze hoge kosten moeten maken voor systemen, voor het trekken van klanten en voor controles om witwaspraktijken te voorkomen.

Naast 53,5 miljoen euro aan inkomsten van klanten met een betaalrekening, verdiende Bunq ook 176 miljoen euro uit rente. Door de snel gestegen rente bij de Europese Centrale Bank (ECB) maakten veel banken het afgelopen jaar hoge winsten door het verschil met de spaarrente.