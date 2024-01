Bedrijf Musk plaatst eerste hersenimplantaat in mens

Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft voor het eerst een chip geplaatst in het hoofd van een mens. Dat meldt de miljardair op zijn berichtenplatform X.

Het bedrijf ontwikkelt technologie waarmee onder meer verlamde mensen kunnen communiceren met computers. Zo kan iemand berichten typen door aan de woorden te denken en is het mogelijk om zonder muis programma's te openen. Vorig jaar kreeg Neuralink toestemming in de VS om te experimenteren op mensen.

Details over de nieuwste proef zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens Musk laten de eerste resultaten een "veelbelovende neuronenpiek" zien. Het implantaat werd gisteren aangebracht bij de patiënt.

Neuralink test al langer op dieren. Twee jaar geleden publiceerde het een video waarin een aap het computerspel Pong speelt. Opmerkelijk genoeg bediende de aap het pingpongbatje niet met een controller, maar met zijn hersenen.