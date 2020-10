Amalia en Alexia bleven achter in Griekenland, keerden vanavond pas terug

Prinses Amalia en haar zus Alexia bleven nog tot vandaag in Griekenland, dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan de NOS. Ze keerden vanavond terug naar Nederland.

In het vliegtuig van zaterdag was er zowel in de economy als de business class niet genoeg plaats voor het hele gezin, zegt de RVD. Zaterdag waren er nog vier tickets over. Drie voor de koning, Máxima en prinses Ariane en een voor een beveiliger.

De koning en koningin hebben daarop besloten dat Amalia (16) en Alexia (15) vandaag zouden terugvliegen. "Dat was niet omdat er in de tussenliggende dagen geen vluchten beschikbaar waren. Waarom wel, is onduidelijk", zegt verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster.

Vakantie afgebroken

Vrijdag vertrok het gezin met het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland. Vanwege de ophef die hierover ontstond, liet Willem-Alexander een paar uur na de landing in Griekenland via de RVD weten dat het gezin de vakantie zou afbreken.

"We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", schreven ze in een verklaring.