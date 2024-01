Meerdere mensen opgepakt na vondst zes lichamen in woestijn VS

In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt nadat er vorige week zes lichamen werden gevonden in een woestijn in Californië. De lichamen lagen in een afgelegen gedeelte van de Mojave-woestijn, op zo'n anderhalf uur rijden van Los Angeles.

Agenten kwamen de zesvoudige moord op het spoor nadat ze werden gebeld door een Spaanssprekende man die zei dat hij beschoten was, maar niet wist waar hij was. Eenmaal aangekomen troffen ze meerdere doodgeschoten mannen aan. Vier van hen waren verbrand.

De politie is nog steeds bezig met het identificeren van de slachtoffers. Bij vier van zes is dit inmiddels gelukt: een aantal van hen komt uit Honduras.

Vermoedelijk ging een ruzie over cannabis vooraf aan de moordpartij. De vijf aangehouden verdachten zijn mannen tussen de 24 en 34 jaar oud.