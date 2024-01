Vrouw aangevallen door haai in Sydney

Een zwemmer in een baai van de Australische stad Sydney is aangevallen door een haai. Het slachtoffer, een jonge vrouw, was vanaf een privésteiger het water in gesprongen toen ze na ongeveer twintig meter zwemmen werd aangevallen.

De vrouw is met beenwonden naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel, melden lokale autoriteiten.

De aanval vond plaats in de buurt van de Sydney Harbour, het gebied waar onder meer het bekende operagebouw en de Sydney Harbour Bridge te vinden zijn.

Zeldzaam

De haai die haar aanviel was vermoedelijk een stierhaai. Deze soort wordt in deze periode vaker gezien in de warmere kustwateren.

Haaiaanvallen komen niet vaak voor. De laatste keer dat een haai een mens aanviel in de Sydney Harbour was in 2009, zo meldt de Australische omroep ABC. In 2022 was er een dodelijke aanval voor de kust van de stad. De keer daarvoor was in 1963.