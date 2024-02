Bewoners dood na branden in Leiden en Sint Joost

Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden is gisteravond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de veiligheidsregio Hollands Midden.

De brand woedde in de Pauline de Haanstraat in de wijk Stevenshof en brak iets voor 22.00 uur uit. Rond 22.40 uur meldde de brandweer dat er iemand was overleden. De politie heeft aan Omroep West laten weten dat het gaat om een vrouw op leeftijd.

De brandweer heeft andere appartementen in het gebouw gecontroleerd op roet- en stankoverlast, waarna bewoners weer naar huis konden. Omdat iemand bij de brand om het leven is gekomen, doet de politie onderzoek naar de oorzaak.

Hond dood

Ook in Sint Joost (Limburg) is gisteravond een dode gevallen bij een brand. Volgens regionale omroep 1Limburg kwam een oudere man om het leven bij een uitslaande brand in zijn woning aan de Kievitstraat. Ook zijn hond is overleden.

De brand woedde aan de achterkant van het huis. Net als in Leiden doet de politie onderzoek naar de brand.