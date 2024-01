'Drone kon inslaan op legerbasis VS door onduidelijkheid over herkomst'

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn er aanwijzingen dat de aanval het werk is van de sjiitische militie Kataib Hezbollah. De beweging staat op internationale terreurlijsten, wordt gesteund door Iran en heeft banden met Hezbollah in Libanon.

Op hetzelfde moment dat de vijandelijke drone de basis naderde, keerde een Amerikaanse drone terug. Daardoor ontstond de vraag of de drone Amerikaans was of niet. De vijandelijke drone vloog bovendien laag, waardoor deze mogelijk de luchtverdediging van de legerbasis kon ontwijken, zeggen twee Amerikaanse functionarissen tegen CNN.

De drone die gisteren insloeg op een Amerikaanse legerbasis in het noordoosten van Jordanië werd niet onschadelijk gemaakt, omdat er verwarring was over de achtergrond van de drone. Dat schrijven onder andere The Wall Street Journal en CNN .

Correspondent Rudy Bouma:

"Wanneer en hoe de VS terugslaat, is een dilemma voor president Biden. Aan de ene kant moet hij een krachtiger signaal afgeven dan bij eerdere, lichtere aanvallen op Amerikaanse militairen. Aan de andere kant moet hij juist nu escalatie van het conflict in het Midden-Oosten voorkomen. Dat kan namelijk het fragiele onderhandelingsproces schaden over vrijlating van gijzelaars in Gaza.

CIA-baas Bill Burns onderhandelde er zondag in Frankrijk over. Een deal zou samen moeten gaan met een staakt-het-vuren van twee maanden. Een belangrijke bemiddelaar is Qatar. De premier van dat land bezoekt naar verwachting komende week Washington DC, een teken dat de besprekingen in een nieuwe fase zijn beland."